Meloni a Sala: "Sei stata forte". L'arrivo e l'abbraccio con la famiglia: il video

"Bentornata Cecilia!". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, postando la foto in cui è ritratta mentre stringe la mano a Cecilia Sala pochi minuti dopo il rientro della giornalista in Italia da Teheran. Una notizia che tutta l'Italia aspettava, e un grande risultato per il governo e per la nostra diplomazia. "Non dire niente, adesso devi solo stare serena, ok?", sono le parole del presidente del Consiglio alla giornalista al suo arrivo a Ciampino tra gli applausi di autorità e staff che affollano la saletta dell’aeroporto militare. "Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte", aggiunge la presidente del Consiglio che ha accolto Sala con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella clip video che riportiamo qui sotto e in cui si vede anche l'abbraccio di Sala con i genitori e con il compagno.

Video su questo argomento Meloni a Cecilia Sala, atterrata in Italia dopo la prigionia in Iran: "Sei stata forte"

Dopo 3 settimane di prigionia e dopo il suo atterraggio all’aeroporto di Ciampino Cecilia Sala sarà ascoltata nel pomeriggio dai carabinieri del Ros. La giornalista si recherà alla caserma di via Salaria a Roma. La documentazione, da quanto si apprende e come previsto dalla prassi, sarà trasmessa all’autorità giudiziaria. Dopo il colloquio la cronista si recherà nella sua casa di Roma. Sala sarà ascoltata nuovamente da magistrati e carabinieri nei prossimi giorni, per ricostruire le ultime settimane in Iran della giornalista.