Alessandra Todde decaduta, Giuseppe Conte resta in vacanza. Dove si trova

Edoardo Sirignano 05 gennaio 2025 a

a

a

Todde decaduta in Sardegna. Ma Giuseppe Conte resta beato a godersi le vacanze di fine anno. Sono arrabbiati i principali attori del campo largo che da Giuseppe Conte si sarebbero aspettati una piena e rapida ammissione di responsabilità rispetto a quanto sta accadendo a Cagliari. Mentre il centrosinistra rischia di perdere la riconquistata Sardegna, il presidente del M5S sarebbe in vacanza a Cortina per la classica settimana bianca extralusso. C’è più di qualcuno tra i rossi compagni che ritiene inopportuna la reazione dell’ex premier rispetto all’accaduto. A parte lo strano silenzio sul caso, c’è più di qualcuno, ad esempio, che avrebbe espresso più di qualche semplice perplessità sul fatto che Giuseppi non abbia interrotto le sciate con la compagna, pur di salvare quella che sulla carta dovrebbe essere la sua pupilla.

Dopo Grillo i 5 Stelle rinnegano pure la legge sul caso Todde

Stiamo parlando, d’altronde, di un soggiorno, nel vero senso del termine a cinque stelle, che certamente fa storcere il naso a chi si candidava a combattere i privilegiati e ora invece ne entra a far parte di diritto, considerando i resort a cui sembra essere abituato l’attuale presidente dei gialli. Se si aggiunge, poi, che qualche malpensante ipotizza che a pagare il soggiorno sia stata la stessa Olivia, che dovrebbe restituire 30 milioni al fisco per i debiti del suo Plaza hotel, altro che semplice mal di pancia per partigiani e compagni.