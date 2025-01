Cerno: se la Sardegna di Todde diventa un altro caso Albania

Tommaso Cerno 05 gennaio 2025 a

a

a

La penso come Roberto Arditti sul fatto che il salvataggio politico del governatore decaduto Alessandra Todde serve a Giuseppe Conte ed Elly Schlein per restare a galla ma sconfessa tutta la morale legalista di Cinquestelle e Pd. Ma si sa che in politica le cose sono importanti quando conviene. E c’è un’altra cartina al tornasole che ce lo sta per dimostrare. La surreale diatriba tra una parte della magistratura e il governo sul trattenimento dei migranti clandestini nel centro italiano in Albania vede la sinistra senza dubbio alcuno schierata sul primato dei giudici. Come a dire che se una norma viene interpretata dal potere giudiziario non può essere discussa da quello politico. Con che faccia si presenteranno lor signori in Consiglio regionale a Cagliari per affermare, al contrario, che i rilievi del Collegio di garanzia che hanno stabilito la non eleggibilità della consigliera-governatrice Todde non valgono quanto il voto del parlamentino sardo. Io penso che il popolo sia sempre sovrano, e sono convinto che Todde si salverà, ma penso anche che gli italiani abbiano capito bene il giochetto: qui c’è qualcuno che le sentenze le rispetta, anzi le usa per fini politici, solo quando fa comodo a lui.