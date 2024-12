Germania, “ultimo barlume di speranza”. Musk non fa passi indietro sull'Afd e scattano le dimissioni

28 dicembre 2024 a

Elon Musk rinnova il suo appello ai tedeschi perché scelgano il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) alle prossime elezioni anticipate del 23 febbraio. «Alternativa per la Germania è l’ultimo barlume di speranza per questo Paese», scrive in un articolo per l’edizione domenicale del quotidiano Die Welt, la Welt am Sonntag - anticipato dalla Dpa - affiancato nell’edizione da un commento critico per il giornale del futuro capo redattore Jan Philipp Burgard: «Musk ha ragione a vedere la Germania in crisi economica e culturale», scrive, per poi definire però la conclusione che ne trae - che l’Afd sia la soluzione - come «fatalmente errata».

La pubblicazione dell’articolo ha comunque suscitato polemiche all’interno della redazione e Eva Maria Kogel, a capo della pagina Opinioni, ha pubblicato su X l’annuncio della sue dimissioni: «Mi è sempre piaciuto dirigere il dipartimento di Opinioni di Welt e Welt am Sonntag. Oggi su Welt am Sonntag è apparso un testo di Elon Musk. Ieri ho presentato le mie dimissioni», scrive. Anche altri giornalisti della testata hanno pubblicato su X la loro contrarietà.

«Solo Afd può salvare la Germania», aveva scritto sul suo social il proprietario di X la settimana scorsa, un endorsement pubblico che ieri aveva spinto il presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in occasione dell’annuncio dello scioglimento del Bundestag, a definire «l’influenza esterna un pericolo per la democrazia», sia essa occulta, come presumibilmente in Romania, «sia essa aperta e non dissimulata, come attualmente viene praticata in modo particolarmente intenso sulla Piattaforma X». Per Musk AfD professa realismo politico e assumerebbe le giuste decisioni in materia di ripresa economica, rifornimento energetico, controllo dei flussi migratori. Afd viene monitorata dal servizio di intelligence nazionale tedesco, l’Ufficio per la protezione della Costituzione, come sospetta organizzazione estremista di destra.