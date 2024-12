Musk, è la mamma Maye l'arma segreta di Elon (e Trump) in Cina

Alessandra Zavatta 26 dicembre 2024 a

La mamma è sempre la mamma. Anche per Elon Musk. Anzi, molto di più. Maye Musk, 76 anni, ex modella, influencer e imprenditrice, è l'arma segreta dell'uomo più ricco del mondo in Cina. Maye Haldeman Musk, canadese di Regina, una cittadina del verdissimo e freddissimo Saskatchewan, in Estremo Oriente è di casa. Solo a dicembre, ha partecipato a una cena di gala a Hangzhou, ha camminato sul red carpet per un'azienda di cosmetici a Wuhan e ha firmato copie dell'edizione in mandarino cinese dell'autobiografia "Una donna deve aver un piano", che è già un best-seller. Maye è adorata e afferma di visitare quasi ogni mese la Cina. È stata descritta come l'arma segreta di Elon: una figura che può portare benevolenza alle ambizioni politiche e commerciali sempre più globali del ricchissimo ed eclettico figliolo, che i cinesi ammirano perché ha avuto successo partendo dal nulla. "La Cina è così avanzata in strade, tunnel, edifici, infrastrutture e porti. Sono sempre impressionata quando la visito", ha twittato lei a ottobre, su X naturalmente, il social network di Elon. A novembre, ha pubblicato fotografie della fabbrica Tesla a Shanghai.

Nonostante le 76 primavere continua infatti a fare la modella, una modella dai capelli d'argento che è molto richiesta dalle Maison in Oriente dove "invecchiare bene" viene considerato un pregio. Ma non è stata facile la vita di Maye. Sposa giovanissima ad un marito violento, Errol Musk, ingegnere sudafricano, ha divorziato presto crescendo da sola i tre figli: Elon, Kimbal e Tosca. Al lavoro di dietista, ha affiancato quello di modella. Nel 2007, a 59 anni, si è guadagnata la copertina di Time. Con i capelli bianchi, tagliati corti, più affascinate che mai. La Revlon ne ha così richiesto l'immagine. Poi l'avventura come portavoce di CoverGirl e l'ascesa come influencer e imprenditrice. Elon Musk è popolare in Cina e si pensa che abbia il potenziale per esercitare un'influenza pro-Pechino nell'amministrazione Usa che Donald Trump dovrà guidare dal 20 gennaio prossimo. La "guerra dei dazi" con la Cina potrebbe essere "mitigata" da Elon sotto l'influenza di mammà? Chissà! In molti ci sperano.

Nel Paese di Mezzo gli ammiratori hanno accolto a braccia aperte Maye. Su Douban, un sito web di recensioni, ne lodano l'indipendenza "come modello femminile autosufficiente che ha maturato una ricca esperienza", rispettosa della cultura e delle tradizioni degli altri popoli. L'anno scorso, è diventata ambasciatrice globale per la società cinese di elettronica Oppo. Quest'anno, ha aggiunto l'azienda di materassi Aise Baobao all'elenco delle aziende che rappresenta, partecipando all'inaugurazione del nuovo negozio a Shanghai. Ha pure sfilato in passerella ad Hangzhou per il marchio di moda cinese Jnby. A ottobre, ha partecipato a una festa per l'italiana Moncler, sempre a Shanghai. Sui social media cinesi è una star. Ha 577 mila follower su Xiaohongshu, la piattaforma simile a Instagram, e 356 mila ammiratori su Douyin, la società sorella di TikTok. Ha anche 46 mila follower su Weibo, un sito che viene paragonato alla X di Elon. Fa parte dei cosiddetti "influencer senior", le persone anziane, in particolare le donne, che ottengono un'enorme popolarità per la loro capacità di "invecchiare con grazia", ​​secondo Yaling Jiang, il fondatore di Following the Yuan, una newsletter riservata consumatori cinesi: "Questa donna straordinaria, nel suo percorso di vita, si è trasformata da casalinga a supermodella di fama mondiale, e ha cresciuto con successo tre figli miliardari". La mamma apripista nelle relazioni con la Cina potrebbe così essere un vantaggio nei nuovi compiti che il neopresidente americano Donald Trump vorrà affidare all'intraprendente Elon Musk.