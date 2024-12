Musk ha un nuovo obiettivo. “Preoccupante fare troppa beneficenza”, con chi se la prende

27 dicembre 2024 a

a

a

Elon Musk ha messo di nuovo nel mirino l’ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott, accusandola di fare troppa beneficenza. Il proprietario di X, Tesla e Spacex ha definito «preoccupante» la scelta di Scott di donare ingenti quantità di denaro a no-profit che si occupano dei più deboli. Dal 2019 l’ex moglie del fondatore di Amazon ha donato 19 miliardi di dollari. Musk ha fatto questo commento, rilanciando un post in cui un ex banchiere, John LeFevre, aveva messo in guardia da questa moda di fare donazioni a favore di organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti, dall’equità razziale alla giustizia sociale ai diritti di gay, lesbiche e trans. Nonostante abbia dato una solida mano a più di 2450 no-profit, Scott può contare ancora su un patrimonio di 30 miliardi, grazie all’aumento di valore delle sue azioni di Amazon.

È mamma Maye l'arma segreta di Elon Musk in Cina: tutti la amano

Musk, uomo più ricco al mondo con un patrimonio personale attorno ai 400 miliardi di dollari, ha donato 270 milioni alla campagna di Donald Trump, garantendosi un ruolo di primo piano nel nuovo governo e nella formazione della futura amministrazione, dove lui si occuperà di gestire i tagli dei fondi federali. Già in passato Musk aveva attaccato l’ex di Bezos. «Le mogli super ricche - aveva scritto a marzo su X in un post poi cancellato - che odiano i loro ex mariti dovrebbero essere incluse tra le ‘ragioni per cui la civiltà occidentale è morta’». Due settimane dopo Scott aveva annunciato la decisione di raddoppiare l’ultima sua donazione alle no-profit, portandola a 640 milioni.

Elon Musk: "Solo AfD può salvare la Germania". La reazione di Scholz

Su X la posizione di Musk, che in genere gode di uno stato di celebrazione tra gli oltre duecento milioni di follower, è stata criticata. Molti, riporta Adnkronos, hanno ricordato al miliardario che forse il suo astio verso l’ex di Bezos trae origine da una motivazione diversa: lui vuole fare la guerra ai poveri, tagliando i fondi per l’assistenza sociale, mentre un’altra miliardaria come lui ha deciso di dare l’esempio opposto, invitando altri super ricchi a rinunciare a una parte del proprio patrimonio per alleviare le sofferenze dei meno fortunati.