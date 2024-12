Chico Forti usato dalla sinistra contro il governo Meloni, l'affondo di Di Giuseppe

27 dicembre 2024 a

"Chico Forti, grazie a un importante lavoro di diplomazia, è tornato in Italia dove finirà di scontare la sua pena. La sinistra ne ha fatto uno strumento per attaccare la premier Giorgia Meloni, dipingendolo per quello che non è, ledendo quei diritti umani che si vanta di difendere ma che invece calpesta per i suoi fini politici". Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia e presidente del Comitato sul commercio internazionale della Commissione Affari Esteri della Camera, torna sul colloquio avuto in carcere con Chico Forti e pubblicato oggi da Il Tempo.

Il Natale in Italia di Chico Forti: “Spero di rivedere presto mia madre”

"Essere in Italia mi rende più sereno. Ho tanti sogni, ma uno su tutti: quello di poter riabbracciare mia madre e magari di poterci passare del tempo. Sarebbe magnifico festeggiare la prossima Pasqua o il prossimo Natale insieme a lei", ha detto l’ex velista accusato di aver ucciso un uomo in circostanze, ancora oggi, tutt’altro che evidenti. Forti è stato trasferito dal carcere di Miami in Italia grazie al prezioso lavoro di diplomazia portato avanti dal nostro governo lo scorso 18 maggio. "È il primo Natale che passo in Italia, dopo oltre venti anni trascorsi in carceri americane. Il mio pensiero costante va a mia madre, che ha 96 anni. Sogno di rivederla e di poter avere accesso, il prossimo anno, ai benefici di legge. In carcere, a Montorio, ho cercato di essere sempre disponibile, sin dal primo momento. Cerco di dare una mano sia sullo studio che sul fitness", le parole affidate dal trentino a Di Giuseppe.