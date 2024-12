Salvini replica a Vasco Rossi: "Si confronti con i genitori delle vittime"

15 dicembre 2024 a

La replica di Matteo Salvini a Vasco Rossi è arrivata nel corso del videocollegamento con Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia al Circo Massimo. L'argomento di scontro è il nuovo Codice della strada, che ieri il rocker ha criticato con un video lanciato sui social. "Ho visto che Vasco Rossi ha polemizzato. Io ho visto molti suoi concerti, mi piace molto come cantante", ha premesso il ministro dei Trasporti a un giorno dall’entrata in vigore delle nuove norme. "Lo invito a non a confrontarsi con la politica o con me, ma a farsi due chiacchiere con i troppi genitori che hanno perso troppi figli per colpa di chi si è messo alla guida avendo utilizzando delle droghe", ha aggiunto poco dopo il vicepremier.

Quella alimentata dal cantautore è una polemica sterile, che non trova sostegno perché riguarda soprattutto i ragazzi e la loro salvaguardia. "Non si scherza, non si ride e non si fa polemica quando c’è in ballo vita dei nostri figli. Questo governo ha le idee chiare: siamo liberali, libertari, ognuno nella vita fa quello che vuole ma ogni tipo di droga è morte. E lo Stato spacciatore con il nostro governo non farà strada", ha scandito Salvini. Il rocker si è scagliato contro il leader della Lega per le nuove norme che hanno introdotto un'importante restrizione sull'uso delle sostanze stupefacenti. "Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni", ha detto nel filmato.