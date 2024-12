M5S, terzo mandato per pochi. Conte prova a smentire ma è già rissa

Edoardo Sirignano 13 dicembre 2024 a

Terzo mandato per i "contini" con la grande fregatura per i big già in Parlamento. Dopo l’ultimo scoop de "Il Tempo", implode il partito di Conte. La regola, votata dagli iscritti, per cui chi ha dieci anni in Parlamento debba fermarsi per un quinquennio preoccupa il cerchio magico dell’ex premier, che chiede al proprio leader di programmare quanto prima una nuova consultazione per modificare una norma interna, che di fatto li penalizza. Una notizia, d’altronde, confermata attraverso una nota dell’ufficio stampa del Movimento, che intervenendo rispetto al nostro retroscena, chiarisce come «la norma sui limiti dei mandati verrà modificata sulle indicazioni della comunità, così come emerse della Costituente e in nessun modo ci sarà spazio per la politica».

Per ovvie ragioni nessun riferimento ai quesiti e alle modifiche proposte da quei portavoce preoccupati per il loro avvenire politico, in una riunione che si sarebbe tenuta tra pochi eletti, come riportato su queste colonne. Giuseppi prova a smentire sulla chiacchierata con i fedelissimi, ma ormai la notizia è già arrivata a chi non è stato ritenuto degno di convocazione. Più di qualche semplice battuta sulle chat interne, come riferiscono in via di Campo Marzio, tra garantiti e non. Dall’ufficio di stampa dell’ex "avvocato del popolo", intanto, per evitare ulteriori divisioni, considerando che la riunione avrebbe coinvolto solo una piccolissima parte della delegazione di Camera e Senato, smentiscono qualsiasi riunione a anzi accusano la nostra testata di inventare «ricostruzioni maliziose e iperboliche, completamente inventate». Il tutto soltanto perché non avremmo avvisato nessuno prima di scrivere quanto ci è stato rivelato.

La spaccatura tra uscenti e ormai "ex grillini", intanto, non passa inosservata a quelli della prima ora, che hanno già lasciato la casa pentastellata. «Finalmente - dichiarano i "Figli delle stelle", quei ragazzi che hanno fatto irruzione durante l’ultima convention capitolina- si è concluso il processo costituente che ha spaccato in due la nostra comunità politica e i cui strascichi si faranno sentire per tanto tempo ancora». Il riferimento è alle lotte interne tra eletti. Ma anche alla cancellazione del garante: «Basti pensare che poco più della metà degli iscritti hanno votato a favore della rimozione di questo ruolo. L’altra metà ha preferito dire di no o, addirittura nella stragrande maggioranza dei casi, ha disertato per protesta l’Assemblea». In attesa di capire come verranno declinate le indicazioni decise dagli iscritti, dunque, contestano come nell’organigramma, malgrado le modifiche approvate, la maggior parte dei ruoli interni sembri essere assegnata tramite nomine dirette dello stesso Conte: «Come ci si può ergere a difensori dei valori originali se non si valorizza il principio "il vostro voto conta"? Siamo preoccupati per la veemenza tramite la quale l’attuale presidente ha intimato a desistere chiunque abbia da ridire sul processo costituente. Come si può credere di valorizzare la vita interna a un’associazione politica se si ricorre a discutibili promesse di azioni legali?».

A minare la democrazia diretta sarebbe chi, a loro parere, lascia ratificare o elabora quesiti, spacciandoli per indicazioni di molti, anziché per quello che sono, cioè desiderata di pochi. «La convention stile borghese allestita il 23 novembre al Palazzo dei Congressi ci ha reso chiara una cosa: potranno esserci tanti tifosi, ma poi se mancano gli attivisti (soprattutto quelli in distonia con il pensiero dominante) diventa tutto inutile. Le epurazioni ingiustificate e al veleno non possono fermare il nostro lavoro. Nell’interesse delle comunità e in risposta ai problemi che il Paese vive, il nostro futuro continuerà sempre a vederci in prima linea per un volontariato politico di approfondimento, sintesi, confronto e dibattito. Questo abbiamo fatto e questo faremo».