Grillo e la lista per "rompere le scatole a Conte": il retroscena di Paragone

L'ultimo pilatro del Movimento 5 Stelle dei vecchi tempi è venuto giù. Nel voto bis invocato proprio da lui, gli iscritti al partito hanno indicato la porta a Beppe Grillo, sancendo con il loro voto la cancellazione della figura del Garante. All'indomani del risultato, però, già si parlava di vendetta e della possibilità che l'Elevato stesse pensando a come riprendersi la scena. A Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Gianluigi Paragone ha confermato il retroscena che nelle ultime ore era già stato lanciato in rete. A un ritorno, Grillo, "ci sta pensando e ho elementi fondati per sostenerlo", ha premesso.

"Penso che stia già studiando la 'lista Grillo'. Al netto del simbolo del Movimento 5 Stelle o meno, metterà il suo nome sulla lista ed è convinto di strappare tra il 2 e il 3 per cento", ha continuato il giornalista, spiegando che si tratterebbe di un risultato "sufficiente per rompere le scatole a Giuseppe Conte". "Di politica non c'è più nulla, c'è il livore che si sta consumando. Io capisco anche Grillo. Dice: 'Questa comunità l'ho creata io, siete tutti miei figli, vi siete rivoltati e io farò di tutto per distruggervi'", ha aggiunto Paragone.