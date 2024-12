Educazione informatica e cibernetica a scuola, firmato il protocollo: cosa prevede

13 dicembre 2024 a

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Direttore Generale dell’ACN, Bruno Frattasi, hanno siglato ieri un protocollo per promuovere l’educazione informatica e cibernetica a scuola. L’accordo di collaborazione istituzionale investe gli ambiti che vanno dall’educazione alla cybersicurezza, in tutti i gradi di istruzione, compresi gli aspetti relativi alla consapevolezza dei rischi connessi all’uso dei dispositivi digitali, alla cosiddetta igiene digitale, alla cybersafety, alla prevenzione del cyberbullismo e alla cittadinanza digitale. Il protocollo prevede attività di orientamento degli studenti, anche mirate alle discipline STEM e la promozione di competizioni nel settore informatico e della cybersicurezza. In aggiunta, impegna le parti nella diffusione dell’insegnamento dell’informatica, insieme alla formazione continua degli insegnanti e alla predisposizione di materiale didattico innovativo oltre che all’elaborazione dei Piani delle offerte formative scolastiche in materia di cybersicurezza.

Al via i nuovi concorsi per oltre 19.000 docenti

L’accordo prevede anche attività nell’ambito delle iniziative formative a carattere nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale” del PNRR e l’organizzazione di eventi formativi comuni finalizzati anche alla maggiore diffusione della cultura della cybersecurity coinvolgendo studenti, insegnanti e genitori, eventualmente proponendo dei supporti per familiarizzare con questi temi e affrontarli nella vita quotidiana con i ragazzi.

A fronte di questi molteplici obiettivi, il Ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato: “Abbiamo voluto introdurre il tema della cybersicurezza nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, riconoscendone l’importanza per affrontare le sfide di una realtà sempre più complessa e interconnessa.

Rendere consapevoli non solo i giovani, ma anche i genitori dei rischi del web, è fondamentale in un contesto in cui fenomeni preoccupanti, come l’accesso a contenuti inappropriati già dall'età di sei anni e il cyberbullismo, stanno esplodendo. Solo così possiamo contribuire a costruire una comunità educativa più consapevole e responsabile”. A tale riguardo il Direttore Bruno Frattasi ha aggiunto: “Il protocollo oggi adottato costituisce un importante strumento di sostegno dell’azione educativa in materia di cybersecurity. Nel rispetto dei reciproci ordinamenti e competenze istituzionali, vuole favorire, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado lo sviluppo e la realizzazione di iniziative riguardanti attività didattiche e formative, anche in coerenza con l’implementazione delle misure della Strategia nazionale di cybersicurezza relative alla formazione e alla promozione della cultura della sicurezza cibernetica”. Il protocollo, che avrà durata di tre anni, sarà valorizzato attraverso specifiche attività di comunicazione realizzate d’intesa tra il MIM e l’ACN.