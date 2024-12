Meloni cambia agenda all'Ue. Svolta su migranti e green al vertice Ecr

Tommaso Manni 12 dicembre 2024 a

Green deal in Agricoltura, frontiere europee ed immigrazione al centro della seconda giornata di studi che il gruppo ECR al Parlamento Europeo ha organizzato in questi giorni a Varsavia. L’obiettivo della delegazione dei Conservatori è quello di fare il punto a sei mesi dall’inizio della legislatura per capire come poter incidere sul nuovo corso della Commissione von der Leyen. D’altronde è indubbio che il «peso», non solo numerico, della compagine di Ecr nell’emiciclo di Strasburgo sia aumentato notevolmente. Con 78 eurodeputati, 2 vicepresidenti e presidenti in Commissioni di peso come quelle su bilancio e agricoltura. Una nuova centralità confermata anche da due attestati di merito arrivati alla premier, in meno di 24 ore, da due organi di informazione non esattamente allineati con i Conservatori: Politico e The Economist. Il primo ha proclamato Giorgia Meloni come la leader politica «most powerful» dell’Unione europea. Mentre il quotidiano britannico ha messo l’Italia al quinto posto nel mondo come performance economica.

Nel corso del suo intervento, nel primo panel della giornata dedicato al Green deal e il suo impatto sul settore agricolo europeo, il capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles Carlo Fidanza ha dichiarato: «L’accordo Ue-Mercosur è ancora troppo sbilanciato a sfavore dell’agricoltura, che ancora una volta rischia di pagare un prezzo troppo alto negli accordi di libero scambio. Senza un radicale cambio di linea sulle follie green che hanno colpito i nostri agricoltori e senza certezza di compensazioni adeguate, oggi non ci sono le condizioni per approvarlo. La transizione green - ha aggiunto Fidanza - non può essere basata soltanto sull’elettrico, anche perché l’Ue non controlla nulla di questa tecnologia. Continueremo a batterci in Ue per la neutralità tecnologica e per un mix energetico rispettoso delle specificità nazionali, che comprenda biocarburanti e nucleare». Il copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo Nicola Procaccini, intervenuto nel dibattito sulle frontiere esterne dell’Europa e il fenomeno migratorio ha spiegato che: «L’approccio conservatore all’immigrazione, significa governare con rigore il fenomeno, cioè selezionare innanzitutto chi ha diritto all’asilo, evitando l’onda anomala capace di distruggere una intera nazione. Accogliendo milioni di ucraini il popolo polacco ha compiuto uno straordinario atto di generosità, mai riconosciuto dalla Ue come avrebbe dovuto fare. La politica italiana sull’immigrazione si basa sull’esternalizzare il tema dei migranti, attraverso la lotta ai trafficanti di esseri umani, la collaborazione con le nazioni di origine e transito dei migranti, anche per garantire il diritto a non emigrare e realizzare centri accoglienza fuori dai confini europei per valutare se realmente il migrante ha diritto ad essere accolto».

Nel corso del panel sullo Stato di diritto e la libertà di espressione, l’eurodeputato di FdI-Ecr Stefano Cavedagna ha detto che: «Troppe volte viene usato il pretesto di presunte violazioni di diritti per mettere sotto processo politico i governi legittimamente eletti d’Europa. Si tratta di una limitazione inaccettabile della sovranità nazionale. Vengono usati due pesi e due misure. Mentre viene attaccato l’accordo Italia-Albania, in Spagna la sinistra di Sanchez governa con ex terroristi e nessuno dice nulla». Ieri pomeriggio era previsto un incontro con il Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda. Mentre oggi la vice presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna insieme con l’eurodeputata di FdI Chiara Gemma, interverranno nel dibattito sulla famiglia e il modello sociale dell’Europa. Altre sessioni di lavoro saranno dedicate alla competitività della Ue, al sistema delle infrastrutture in Europa e alle nuove tecnologie e social media.