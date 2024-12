Scioperi e caos, Bocchino durissimo su Landini: "Soffia sul fuoco. Ci scappa..."

Gabriele Imperiale 04 dicembre 2024 a

a

a

“Landini soffia sul fuoco, può scapparci il morto. E ce l'avrebbe sulla coscienza”. Italo Bocchino durissimo su Maurizio Landini e il suo richiamo alla “rivolta sociale”. Lo fa in un confronto-scontro con Elisabetta Piccolotti sugli scioperi organizzati dal numero uno della CGIL andato in scena a Di Martedì su La 7. Il direttore editoriale de Il Secolo d’Italia sulla questione è perentorio: “Landini soffia sul fuoco. Se continua così può succedere qualcosa di grave – spiega – Ci scappa l'incidente, ci scappa anche il morto e ce l'avrà sulla coscienza”. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra tenta una difesa del segretario generale: “Questo è un atteggiamento antidemocratico”.

Landini-Schlein, l'asse "inquietante". Cerno: "Primarie della sinistra in piazza"

La replica di Landini non si fa attendere. Ospite anche lui di Giovanni Floris, nel suo intervento rispedisce le accuse al mittente e attacca frontalmente Bocchino e anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che in un video messaggio – rilanciato dal conduttore insieme alle parole del giornalista – invitava il segretario a una maggiore cautela. “È una cosa di cui si dovrebbe vergognare, di quello che sta dicendo – spiega al conduttore –Questi dove vivono? Il punto vero, forse non lo sanno: oggi si muore sul lavoro, muoiono tre persone al giorno sul lavoro. Ci sono infortuni, lì si muore. Lì non si muore manifestando o difendendo i propri diritti”.