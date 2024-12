M5s, Tapiro d'oro a Casaleggio. "Conte ottimo leader per il Pd": la bordata

02 dicembre 2024 a

Anche Davide Casaleggio potrà portare a casa un Tapiro d'oro. Nella puntata di Striscia la notizia che andrà in onda stasera, infatti, si mostrerà che il figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, è stato raggiunto da Valerio Staffelli ed è stato interrogato sulla delusione scatenata dalle recenti tensioni politiche all'interno del partito. "Penso che anche mio padre sarebbe attapirato. È spiacevole che oggi non si stia parlando del futuro di una formazione politica o dei programmi, ma si discuta solo di mandati e poltrone", ha detto dopo essere stato intercettato a Ivrea dall’inviato del tg satirico.

Staffelli non ha potuto non chiedere a Davide Casaleggio un parere sulla rivalità tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. "Non ricordo un momento in cui sono andati d’accordo", ha risposto in maniera diretta il figlio del cofondatore del M5S. Commentando poi l’eventuale obiettivo dell'ex premier di prendere le redini del Partito democratico, ha aggiunto: "Conte è un ottimo leader per il Pd. Alla fine, il Pd dovrà fargli una statua per tutti i voti che ha portato via al Movimento 5 Stelle. Penso che quello sia da sempre stato il suo progetto".

Non è mancato un commento sulla diatriba per la proprietà del simbolo del Movimento. "Il simbolo è chiaramente dell’associazione precedente, tant’è che hanno dovuto firmare un contratto per poterlo utilizzare. Se il contratto sarà rescisso, il simbolo tornerà a chi di diritto", ha spiegato Davide Casaleggio. In attesa delle dichiarazioni che Beppe Grillo farà domani sul suo blog alle 11:03, infine, ha chiosato: "Sapere cosa vuole dire Beppe è sicuramente impossibile, ma 11:03 indica forse una data".