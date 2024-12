Beppe Grillo pubblica foto con Roberto Casaleggio: "Domani messaggio delicato"

02 dicembre 2024 a

«Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare». Lo scrive su X il garante del M5s, Beppe Grillo, postando una foto che lo ritrae assieme all’altro fondatore del Movimento, Gianroberto Casaleggio.

Sulle polemiche in corso tra Giuseppe Conte e il fondatore del Movimento Beppe Grillo, Davide Casaleggio ha detto che c’è «un dispiacere di fondo. Oggi questa iniziativa è diventata fine a se stessa. Fine alle poltrone che si possono ottenere in una regione piuttosto che in un’altra. Non vedo una spinta dal basso, tanto è che si vedono i risultati. Uno può anche inventarsi un modello diverso da quello che era il precedente perché pensa che possa funzionare meglio. Ma se a ogni Regionale dimezzano i voti, se i consiglieri comunali erano 1000 tre anni fa e oggi sono arrivati a 150, così come anche alle Politiche e alle Europee sono stati persi voti. Chi gestisce le attività ovviamente poi decide di indirizzarle come preferisce. È necessario avere la consapevolezza che questo nuovo modello che è stato adottato non ha funzionato. Se si pensa che questa è la direzione ha senso anche dargli un nuovo nome».

Secondo Casaleggio «si sta separando l’idea del Movimento della politica e si sta parlando della politica delle poltrone. Penso che ci sia un distacco dalla politica delle poltrone. A forza di parlare di assessorati da dividersi, consiglieri comunali, piuttosto che nomine, questo tipo di politica disillude i cittadini che, a un certo punto, non vanno più a votare». Secondo Casaleggio «l’Intelligenza Artificiale riscriverà la politica. Penso che ci saranno nuove formazioni politiche e nuovi modi di fare politica dall’esterno del palazzo. Dopo Internet che ha permesso la nascita dei movimenti digitali, la tecnologia permetterà la nascita di movimenti bionici/sintetici».