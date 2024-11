Clima, Meloni: "L'Italia fa la sua parte ma l'approccio ideologico porta fuori strada"

13 novembre 2024 a

a

a

Serve un "approccio pragmatico" e non "ideologico" se si vuole proteggere l'ambiente. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta questa mattina a Baku, in Azerbaigian, in occasione della Cop29, la 29° Conferenza Onu sui cambiamenti climatici. "L’Italia intende continuare a fare la propria parte. Destiniamo già gran parte degli oltre quattro miliardi di euro del Fondo per il Clima al Continente africano e continueremo a sostenere iniziative come il Green Climate Fund e il Loss and Damage Fund, oltre che a promuovere il coinvolgimento delle Banche multilaterali di sviluppo. Ma è altrettanto prioritario che il processo di decarbonizzazione prenda in considerazione la sostenibilità dei nostri sistemi produttivi e sociali. La natura va difesa con l’uomo al centro. Un approccio troppo ideologico e non pragmatico su questo tema rischia di portarci fuori strada verso il successo. La strada giusta è quella della neutralità tecnologica, perché attualmente non esiste un’unica alternativa all’approvvigionamento da fonti fossili", ha scandito la premier.

Marrone e lo screenshot su Meloni, FdI: "Smettetela di prendere in giro gli italiani"

"Abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per migliorare il processo di transizione. Dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie a disposizione. Non solo rinnovabili, ma anche gas, biocarburanti, idrogeno, cattura della CO2 e, in futuro, il nucleare da fusione che potrebbe produrre energia pulita, sicura e illimitata. L’Italia è impegnata in prima linea sul nucleare da fusione", ha spiegato Meloni. "Questo vertice, per cui ringrazio la presidenza azera, è chiamato a dare ulteriore impulso all’impegno per limitare l’aumento della temperatura globale entro gli 1,5 gradi", ha detto. Alla COP28 di Dubai "ci siamo posti obiettivi ambiziosi: triplicare la capacità di generare energia rinnovabile nel mondo e raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la collaborazione di tutti - a partire dai principali emettitori di gas a effetto serra - oltre ad un adeguato sostegno finanziario".