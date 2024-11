Fitto, Meloni lo ringrazia e inchioda il Pd: "Il partito davanti all'interesse collettivo"

12 novembre 2024 a

Rispondere concretamente alle sfide demografiche e offrire valide opportunità a tutti, a partire dai giovani, grazie al cosiddetto "approccio basato sul territorio". Sono queste le intenzioni espresse con chiarezza da Raffaele Fitto, commissario italiano designato per la prossima Commissione Europea, nelle osservazioni introduttive all'audizione di conferma al Parlamento europeo. "Voglio essere chiaro: non sono qui per rappresentare un partito politico, non sono qui per rappresentare uno Stato membro, sono qui oggi per affermare il mio impegno per l'Europa", ha scandito Fitto, ringraziando il governo Meloni e la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen. Stasera è la premier stessa a intervenire.

Dopo essersi complimentata con Fitto "per la competenza che ancora una volta ha dimostrato nell'audizione di stamattina al Parlamento Europeo. Una competenza che, nel merito, gli è valsa l'apprezzamento di moltissimi presenti di diverse famiglie politiche", compresi "alcuni esponenti della sinistra italiana lo hanno riconosciuto", la presidente del Consiglio ha replicato alla contrarietà espressa dalla sinistra in merito alla designazione di Raffaele Fitto.

"Trovo inconcepibile che alcuni esponenti del PD chiedano adesso di togliere al commissario italiano designato la vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea", ha dichiarato Meloni, che poi ha chiamato il causa la segretaria del partito Elly Schlein: "Vorrei sapere dalla Segretaria del PD se questa è la sua posizione ufficiale: sottrarre all’Italia una posizione apicale per impedirle di avere una maggiore influenza anche su settori chiave come agricoltura, pesca, turismo, trasporti e infrastrutture strategiche. Possibile che preferisca mettere il proprio partito davanti all’interesse collettivo?", ha chiesto.