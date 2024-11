Marrone e lo screenshot su Meloni, FdI: "Smettetela di prendere in giro gli italiani"

12 novembre 2024 a

a

a

Lo screenshot di uno stato whatsapp di Antonella Marrone sta già scatenando le reazioni del centrodestra. Come raccontato su Il Tempo, la toga di ex Magistratura Democratica passata alla corrente di sinistra AreaDg che ieri ha firmato alcuni dei provvedimenti di sospensione del trattenimento dei migranti in Albania, attaccava Giorgia Meloni nel 2022. La leader di Fratelli d'Italia si rivolgeva in un post alla figlia Ginevra e le suggeriva di non dare spazio alla rabbia, all'ambizione, all'ego o all'invidia. "Sentendola parlare con quel vocione rabbioso", scriveva Marrone, "mi sembrava l’opposto ma mi sarò sbagliata...". "Il Giudice che ha emesso la sentenza sul caso Albania è così imparziale da impiegare parte del suo tempo ad attaccare il Presidente del Consiglio. Smettetela di prendere in giro gli italiani, ne va della vostra credibilità", si legge sul profilo X di FdI.

Dopo la mail spunta lo screenshot al veleno su Meloni e figlia

Parole dure sono state quelle usate, in risposta all'articolo del quotidiano romano, dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri: "Siamo davvero stanchi di questi togati che abusano della loro posizione e che non agiscono con terzietà. Dopo Patarnello che mandava mail ai propri colleghi con critiche intollerabili a Giorgia Meloni, esce fuori che un’altra giudice, Antonella Marrone, durante la campagna elettorale attaccava il Presidente del Consiglio sui social prima ancora che venisse eletto. La stessa giudice, guarda caso, che ieri ha firmato alcuni provvedimenti di sospensione sul trattenimento dei migranti in Albania", ha dichiarato "Da Berlusconi fino ai giorni di oggi, l’atteggiamento di alcuni magistrati non cambia affatto, agiscono con chiari intenti politici, cercando di andare contro una parte politica. Girano con il colbacco in testa e pensano di potersi sostituire a qualsiasi istituzione e potere. Vogliono decidere su tutto e su tutti. La presenza di tali magistrati all’interno dell’ordine giudiziario ci preoccupa. Noi andremo avanti, contro l’uso politico della giustizia e ribadendo che più che una riforma della giustizia servirebbe una rifondazione della intera magistratura", ha aggiunto l'esponente azzurro.

Cerno show da Parenzo: “I magistrati la camicia rossa ce l'hanno sopra, non sotto”

Sul caso si è espresso anche il vicepresidente di FdI in Senato Antonella Zedda: "Toghe che odiano le donne. Antonella Marrone è la giudice di ex Magistratura Democratica, passata alla corrente di sinistra AreaDg, che ieri ha firmato alcuni dei provvedimenti di sospensione del trattenimento dei migranti in Albania. Si scopre da un articolo pubblicato oggi da Il Tempo che la Marrone attaccava sui social Giorgia Meloni prima ancora che vincesse le elezioni, nel pieno della campagna elettorale. Era il settembre 2022. E la toga rossa si rendeva autrice di un post al veleno contro la premier e sua figlia. Un comportamento che la dice lunga e che conferma la tendenza di una parte politicizzata della magistratura. Una vera e propria piaga per l’Italia", ha dichiarato.