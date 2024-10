Agorà, “cessate il fuoco a Gaza per la pace in Medio Oriente”. La ricetta di Tajani

27 ottobre 2024 a

a

a

«Il cessate il fuoco a Gaza è la chiave di tutta la crisi in Medio Oriente». A parlare così è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Agorà Weekend su Rai Tre. «Crisi che è nata con la decisione di Hamas di attaccare Israele il 7 ottobre l’anno scorso per impedire l’accordo tra Israele e l’Arabia Saudita che avrebbe cambiato la situazione - ha spiegato il vicepremier -. Forse avrebbe potuto stabilizzare la situazione e forse poteva portare anche in tempi più rapidi di quanto si pensasse alla nascita di uno stato palestinese. Ora questo è complicato, ma noi non dobbiamo lasciare la presa».

Terrorismo senza fine in Israele: camion si schianta contro la folla alla fermata del bus

Intanto si tratta per arrivare a un cessate il fuoco, ha proseguito Tajani, «che sarà frutto di un accordo che dovrà portare alla liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei terroristi e alla fuoriuscita con il salvacondotto israeliano dei capi di Hamas dal territorio di Gaza». «Noi continuiamo a lavorare per aiutare la popolazione civile, abbiamo messo sul tavolo 25 milioni di euro. Come sapete, l’altro giorno a Genova ho consegnato il programma alimentare mondiale. Nei prossimi giorni partirà il primo di 15 tir alla volta di Gaza, per il progetto italiano Food for Gaza, dal porto di Genova. Carichi di materiali sanitari e beni alimentari», ha ricordato il leader di Forza Italia nell’intervento in Rai.