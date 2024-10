Israele, camion contro una fermata dell'autobus: oltre 40 feriti. “È terrorismo”

Ancora paura e terrore in Israele. Oltre 40 persone sono rimaste ferite, di cui dieci in gravi condizioni, dopo essere state investite da un camion ad una fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv. Il camionista è stato ucciso. Secondo le prime indicazioni degli investigatori si tratterebbe di un attentato. Il tir ha colpito all'incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, zona dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell'Idf, tra cui l'unità di intelligence 8200.

Rispondere o mettere un punto? Il dilemma dell'Iran: gli scenari dopo i raid di Israele

In seguito al sospetto attacco terroristico all'incrocio di Glilot, il volontario EMT di United Hatzalah, Eliyah Tubul, ha raccontato la scena: “Sono stati coinvolti un camion e un autobus, oltre a un gran numero di pedoni”. Le squadre mediche di United Hatzalah hanno prestato le prime cure alle persone ferite: alcune di loro sono rimaste intrappolate sotto il camion. I servizi di emergenza stanno cercando donazioni di sangue per aiutare a curare i feriti. La polizia, che ha parlato nello specifico di “terrorismo”, ha dichiarato che sono state dispiegate ingenti forze nell'area e ha chiesto agli automobilisti di deviare i loro percorsi dalla zona.

BREAKING: 40 injured in a suspected terror attack near Cinema City Glilot, just north of Tel Aviv.

A truck plowed into people standing near a bus stop in a horrific scene. First responders are on-site as the investigation unfolds.

