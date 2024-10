Ilaria Salis "legittima la violenza". FdI incastra la sinistra: ecco "il vero volto"

19 ottobre 2024 a

Ilaria Salis ha iniziato il suo pellegrinaggio a Torino tra centri sociali e No Tav. Una visita, quella dell'eurodeputata di AVS, che "legittima la violenza". "La visita di Ilaria Salis a Torino ad Askatasuna e in Valle di Susa all'illegale presidio No Tav di San Didero rappresenta una legittimazione della violenza, gravissima e inaccettabile": a dirlo è stata Paola Ambrogio, senatrice torinese di Fratelli d'Italia. Che poi ha continuato: "Per quanto inammissibile, la sua visita al centro sociale Askatasuna, nucleo di antagonisti e occupanti abusivi che da decenni sottraggono spazi alla città, è coerente con la storia di chi rivendica la legittimità delle occupazioni abusive, ecco il vero volto di certa sinistra".

La partecipazione di Salis all'incontro "Questa notte non sarà breve - per una solidarietà antifascista in Europa", è stata segnalata come "un fatto gravissimo". Così ne ha parlato anche il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta Montaruli: "La presenza di Ilaria Salis ad Askatasuna non rappresenta la visita di un parlamentare europeo in un centro sociale qualunque, ma nella casa della violenza e dell'odio politico senza mai pentimento. È un fatto gravissimo, forse auspicato da chi voleva una sanatoria di quel posto, di certo dannoso per coloro che credono nel confronto e non nella violenza ideologica, usata come arma di ricatto nei confronti dello Stato".

"Ci auguriamo", ha aggiunto Montaruli, "che tutte le forze politiche vogliano prendere le distanze dalle frange violente dell'estremismo autonomo, anziché rincorrerle e continuare a dare legittimità a chi aggredisce forze dell'ordine e mette a ferro e fuoco le nostre città, come avvenuto nelle scorse settimane". Ecco quindi l'appello all'attivista: "Invito Ilaria Salis a ripensare la propria presenza in quel luogo simbolo di prevaricazione: confermerebbe la sua adesione a frange estremiste palesemente alla ricerca dell'assalto alle istituzioni, mai pentite e per questo quanto mai pericolose".