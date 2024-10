Sondaggi, Pd-Sinistra ai minimi dal voto di giugno. Meloni veleggia verso il 30%

18 ottobre 2024 a

I Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni veleggiano verso il 30 per cento, il tonfo del Partito democratico di Elly Schlein fa pari con il balzo del Movimento 5 Stelle. Sono questi alcuni degli aspetti più rilevanti della Supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend di questa settimana che integra le più recenti rilevazioni degli istituti demoscopici. Qualche dato: ottimo stato di salute di FdI, non lontano dal 30% - il centrodestra nel complesso rimane stabile - mentre il Pd scende sotto il 23%. Salto in avanti (+0,6%) il Movimento 5 stelle, unica forza di opposizione a crescere nelle ultime due settimane. Il centrosinistra "ristretto'", invece, cioè nella configurazione Pd-Avs-+Eu, "fa segnare il suo valore minimo dalle Europee di giugno".

Questa, nel dettaglio la Supermedia dei partiti: FDI 29,6 per cento (+0,2 per cento), PD 22,8 (-0,4), M5S 11,5 (+0,6), Forza Italia 9,2 (-0,1), Lega 8,4 (-0,1), Verdi/Sinistra 6,4 (invariato), Azione 2,9 (-0,4), Italia Viva 2,3 (-0,2), +Europa 1,8 (invariato), Noi Moderati 1,0 (+0,1). La Supermedia delle Coalizioni del voto 2022: Centrodestra 48,2 (+0,1), Centrosinistra 31,0 (-0,5), M5S 11,5 (+0,6), Terzo Polo 5,2 (-0,6), altri partiti 4,1 (+0,4).