Liguria, la sinistra si schianta sul sondaggio di Pagnoncelli: i dati

11 ottobre 2024 a

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria è avanti nell'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto Ipsos. Il dato riportato da Nando Pagnoncelli smonta una volta per tutte la vulgata della sinistra sul caso Toti. Ebbene, il sindaco di Genova Marco Bucci è avanti ad Andrea Orlando nella corsa alla carica di governatore, si legge sul Corriere di venerdì 11 ottobre. Il 50% degli intervistati ha un giudizio negativo sulla gestione Toti, il 42% positivo. Bucci è conosciuto dall’83% dei liguri, Orlando dal 71%.

Mentre il 47% del campione si dichiara certo di andare a votare, gli orientamenti di voto per Bucci sono al 49%, quelli di Orlando al 46%. Non un vantaggio schiacciante, ma significativo. L’elettorato, inoltre, ritiene più probabile la vittoria di Bucci (39%) rispetto a quella di Orlando (17%).

Il sondaggio di Pagnoncelli offre anche il risultato atteso dei partiti nell'importante appuntamento elettorale. In base a questi dati il Pd avrebbe il 24% dei voti contro il 20% di Fratelli d’Italia, Forza Italia 9%, il M5S 7,8, Lega 7. Pareggio perfetto delle coalizioni al 47,8%. In Liguria, infatti, "si presentano la coalizione di centrodestra e le opposizioni sostanzialmente unite. Sostanzialmente perché il veto del Movimento 5 Stelle ha escluso dalla compagine i rappresentanti di Italia viva, +Europa e Psi, forze che non parteciperanno lasciando libertà di scelta ai propri elettori", spiega il sondaggista.