Albania, il testo che smaschera il Pd. Meloni: "Disposti a danneggiare l'Italia"

Disposti a tutto per colpire il governo scelto dai cittadini, anche a danneggiare l'Italia. Al termine di una giornata caratterizzata dal processo ai danni Matteo Salvini a Palermo per il caso Open Arms e dalla decisione del tribunale di Roma che ha respinto il trattenimento in Albania dei primi migranti nei nuovi centri, stabilendo che devono essere portati in Italia, la premier Giorgia Meloni accusa il Pd per la richiesta di infrazione chiesta in Europa contro il loro stesso Paese. "Cari italiani, questo è il testo con il quale i parlamentari del Pd eletti al Parlamento europeo chiedono all’Europa di aprire una formale procedura di infrazione contro l’Italia", scrive Meloni su X rilanciando il documento dei dem sull'accordo Italia-Albania.

Albania, stop dei giudici. L'ira di Meloni: "Contro di noi parte delle istituzioni"

"Vostri rappresentanti che definiscono 'illegale' un provvedimento votato dal Parlamento italiano solo perché loro non lo condividono. Vostri rappresentanti che propongono che l’Italia sia punita, perché la maggioranza dei suoi cittadini ha scelto il centrodestra per governare la nazione e ha chiesto al governo di fermare l’immigrazione illegale di massa", chiosa la premier che sottolinea l'atteggiamento "scandaloso e irresponsabile" del partito di Elly Schlein. "Questi - aggiunge - sono i 'democratici' che, contro la volontà della maggioranza degli italiani, chiedono il sostegno esterno per costringere l’Italia a non rispettare la volontà della maggioranza dei suoi cittadini. Un comportamento semplicemente scandaloso e irresponsabile. E non c’entrano né destra né sinistra: c’entra solo il fatto che sono disposti a danneggiare l’Italia tutta pur di colpire un Governo a loro non gradito", conclude Meloni. Uno scontro che destinato a caratterizzare i prossimi giorni, dato che la premier ha annunciato giù per lunedì un Consiglio dei ministri per il caso Albania.