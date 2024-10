L'Italia degli spioni: ecco il bancario che monitorava i conti di Meloni e altri politici

Rita Cavallaro 10 ottobre 2024 a

L'Italia degli spioni, passando da Striano & Co alla squadra Fiore, fino al bancario della filiale di provincia. In pieno scandalo dossieraggio, l'inchiesta di Perugia sul verminaio dell'Antimafia, irrompe la notizia di un nuovo caso di spionaggio, che arriva da Bitonto, dove un dipendente di Banca Intesa, dal 2022 all'agosto scorso, si è intrufolato nei conti correnti di centinaia di clienti, tra cui la premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna, l'ex compagno Andrea Giambruno e decine di altri esponenti del governo, insieme a imprenditori e vip. A svelare la notizia dell'inchiesta aperta a Bari è stato il quotidiano Domani.

Il funzionario spione, scoperto per caso grazie al sospetto di un correntista, è stato licenziato e Banca Intesa, l'istituto di credito che fa da tesoriera ai parlamentari, ha avviato le verifiche, accertando che il bancario, in due anni, ha effettuato 7mila accessi illegali su oltre 3.500 clienti con il portafoglio nelle 679 filiali sparse in tutta Italia. Tra questi, oltre alla famiglia Meloni, c'è il ministro Guido Crosetto, già vittima del dossieraggio messo a segno all'Antimafia dal finanziere Pasquale Striano, indagato in concorso per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto insieme all'ex pm Antonio Laudati e ai tre cronisti di Domani, Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, ai quali l'investigatore passava i documenti riservati diventati esclusive del quotidiano.

E ancora i ministri Daniela Santanché e Raffaele Fitto, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i governatori di Puglia e Veneto, rispettivamente Michele Emiliano e Luca Zaia. E perfino il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, proprio colui che, al suo arrivo a via Giulia si era accorto del colabrodo delle Sos e aveva stretto il cerchio attorno al team di spioni, fornendo al procuratore Raffaele Cantone gli elementi utili all’indagine. Il bancario, ora, è sotto accusa per aver violato la segretezza di dati ipersensibili su personalità politiche e gli inquirenti stanno cercando di fare luce sul movente che ha spinto il bancario a spiare i soliti noti.