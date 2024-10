Roma, domani la presentazione del libro “Morire per la Nato?”. Presente Alemanno

10 ottobre 2024 a

a

a

Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza, sarà presente alla presentazione di un nuovo libro. “Domani – la nota dell’ex sindaco di Roma - presenteremo, insieme all’autore, il libro ‘Morire per la NATO?’ di Fabio Filomeni, il Presidente dell’associazione ’Mondo al contrario’ che fa riferimento a Roberto Vannacci. Il Movimento Indipendenza e il Comitato Fermare la guerra ritengono questo libro di straordinaria attualità nel momento in cui i dispositivi militari della NATO sono impiegati in una guerra nel cuore dell’Europa, come quella Ucraina, in una ritorsione ad azioni terroristiche che si sono trasformate in aggressioni a popolazioni civili, come in Palestina, e nella presenza militare nell’indo Pacifico”.

“L’esperienza di un militare di prima linea non certamente pacifista, come Fabio Filomeni, è preziosa per comprendere la trasformazione delle funzioni della NATO da alleanza difensiva a strumento di intervento militare planetario. Con questa iniziativa il Movimento Indipendenza continua il suo impegno per un cessate il fuoco e una soluzione pacifica dei conflitti in corso”, conclude Alemanno.

La presentazione del libro è prevista per domani 11 ottobre alle ore 18 all’Hotel Donna Laura Palace (Lungotevere delle Armi, 21 - ROMA) con la partecipazione di Fabio Filomeni, autore del libro, Gianni Alemanno e Nicola Colosimo, segretario nazionale e vicesegretario del Movimento Indipendenza e Massimo Arlechino, presidente del Comitato Fermare la guerra.