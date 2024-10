Unifil, l'attacco di Israele alla base e la mossa di Crosetto: convocato l'ambasciatore con urgenza

10 ottobre 2024 a

Il ministro Guido Crosetto ha convocato con urgenza l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, per gli eventi occorsi alle basi UNIFIL ove opera il personale italiano. L’incontro è tuttora in corso, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa.

Ma cosa è successo? Ecco la nota dell’Unifil in Libano a riguardo: «Questa mattina, due peacekeeper sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava dell’IDF ha sparato verso una torre di osservazione presso il quartier generale dell’UNIFIL a Naqoura, colpendola direttamente e facendoli cadere. Fortunatamente le ferite non sono gravi, ma rimangono in ospedale. I soldati dell’IDF hanno anche aperto il fuoco sulla posizione ONU (UNP) 1-31 a Labbouneh, colpendo l’ingresso del bunker dove si erano rifugiati i peacekeeper e danneggiando veicoli e un sistema di comunicazione. Un drone dell’IDF è stato osservato volare all’interno della posizione ONU fino all’ingresso del bunker. Ieri, i soldati dell’IDF hanno deliberatamente sparato e disattivato le telecamere di monitoraggio perimetrale della posizione. Hanno anche deliberatamente sparato su UNP 1-32A a Ras Naqoura, dove si tenevano regolari incontri tripartiti prima dell’inizio del conflitto, danneggiando l’illuminazione e una stazione di trasmissione».

«La recente escalation lungo la ’Blue Line’ sta causando la distruzione diffusa di città e villaggi nel Libano meridionale, mentre continuano a essere lanciati razzi verso Israele, comprese le aree civili. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a incursioni da Israele in Libano a Naqoura e in altre aree. I soldati delle Forze di difesa israeliane (IDF) si sono scontrati con elementi di Hezbollah sul terreno in Libano. Il quartier generale dell’UNIFIL a Naqoura e le posizioni vicine sono state ripetutamente colpite», il resto del comunicato della missione Onu nel Paese dei Cedri.