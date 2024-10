Valditara a valanga su Schlein: sinistra ha fallito su tutto, anche sulla scuola

06 ottobre 2024 a

"Non vedo differenza tra questa sinistra e la tradizione comunista e talvolta anarchica, la peggiore della nostra storia repubblicana". Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, interviene così al raduno della Lega di Pontida. La Lega "si assume il compito di essere la forza che traina il cambiamento. La sinistra ha fallito anche sulla scuola: la sinistra non fa proposte serie, sa solo insultare e falsificare la realtà come quando la Schlein accusa questo governo di sottopagare i docenti", ha ribadito. "Ci sono politici e intellettuali militanti che da due anni cercano di delegittimare il governo sperando di determinare l'alternativa con le menzogne, si rassegnino. La Lega vuole stimolare il cambiamento. La sinistra ha fallito su immigrazione e sicurezza ma anche sulla scuola e non ha proposte serie: come quando la Schlein dice che

sottopaghiamo i docente ma loro per 11 anni non hanno aumentato gli stipendi degli insegnanti. Hanno idee vecchie e stantie mentre noi abbiamo fatto una grande riforma dell'istruzione tecnica professionale; la sinistra ci accusa di creare una scuola classista; dal tempo del partito comunista non si sentivano scemenze su questo tipo", è l'attacco di Valditara.

Non solo. "Hanno fatto ostruzionismo sul voto in condotta; per loro chi devasta una scuola non deve essere punito, invece chi rompe paga. Loro sono fuori dalla realtà, la sinistra non vuole restituire autorevolezza ai docenti perché detesta il principio di autorità, la sinistra vorrebbe una istruzione identica per tutti ma così impedisce di far risaltare i talenti, detesta il merito, vuole l'equalitarismo grigio che è ancora di casa dalla Schlein", ha proseguito in ministro.