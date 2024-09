Isabella De Monte passa a Forza Italia, Tajani: "Un valore aggiunto"

30 settembre 2024 a

a

a

"Con grande piacere" Forza Italia accoglie nella sua squadra Isabella De Monte, che ha lasciato Italia viva (Iv). Lo ha reso noto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale del partito. "La conosco sin dalla sua prima esperienza come eurodeputata a Bruxelles. Sono certo che le sue competenze e capacità saranno un valore aggiunto per la nostra azione in Parlamento. Buon lavoro", ha scritto il leader di FI in un messaggio su X.

