Sondaggio Tecnè, Fratelli d'Italia cresce ancora. Tajani super: Forza Italia allontana il M5S

A praticamente due anni di distanza dall'entrata in carica del governo Meloni chi auspicava un crollo del centrodestra e della sua leadership è stato seccamente smentito dai fatti e dalla fiducia che gli italiani ripongono in Giorgia Meloni e i suoi. A dirlo chiaro è tondo è l'ultimo sondaggio Tecnè-Dire, in cui Fratelli d'Italia sale di uno 0,1% e raggiunge il 29,3%, mantenendo stabilmente la vetta tra i partiti italiani e conquistando praticamente la fiducia di un italiano su tre. In seconda piazza c'è il Partito democratico, che nella rilevazione del 28 settembre cresce di uno 0,2% rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 23,8%. Il vero colpaccio lo fa Forza Italia, che, restando stabile all'11%, allontana ancora di più il Movimento 5 Stelle. I grillini di Giuseppe Conte perdono uno 0,2% e scendono al 10,7%, perdendo terreno rispetto ad Antonio Tajani e i suoi. Stabile la Lega (8,2%), crescita di uno 0,1% per Alleanza Verdi-Sinistra (6,6%) e Azione (2,9%). Giù di uno 0,1% invece Italia Viva (1,9%) e +Europa (1,6%). Gli altri partiti sommati conquistano il 4% complessivo degli intervistati.

Per quanto riguarda il borsino dei leader e la percentuale di valutazioni positive su ciascuno di loro, si segnala che Meloni è ampiamente in testa con il 43,4% dei consensi, seguita da Tajani (36,8%) ed Elly Schlein (31%). Anche qui si registra un segno meno per Conte, che va sotto quota 30% e si ferma al 29,8%. Il leader meno amato è Matteo Renzi, che perde uno 0,1% e totalizza il 14,2% di fiducia. Infine il borsino del governo: il 39,6% (+0,1%) ha fiducia nell'operato dell'esecutivo di centrodestra, il 52,8% (-0,2%) non ha fiducia, il 7,6% (+0,1%) non sa rispondere al quesito del sondaggio Tecnè.