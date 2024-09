Rai, il campo largo si sbriciola sul Cda. Come finiscono le elezioni

26 settembre 2024 a

L’aula della Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale come nuovi membri del Cda della Rai, rispettivamente con 174 voti e 45. Tre i voti dispersi, 6 schede bianche e 3 nulle. Proseguono intanto le votazioni al Senato (i nomi caldi sono Antonio Marano e Alessandro Casarin per la Lega, Alessandro Di Majo del M5s). A votare sono stati solo 231 deputati, non avendo risposto alla chiamata i parlamentari del Pd, secondo la linea indicata da Elly Schlein. Analoga scelta di Italia Viva e Azione.

Insomma, il campo largo si spacca ancora prima di nascere. "Il cda non è una poltrona - commenta il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte -. Sono funzioni di controllo e vigilanza". E attacca: "Chi non vuole occupare le poltrone in Rai, dica ai suoi 'uscite fuori dalla Rai e abbandonate le poltrone'"..