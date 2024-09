Giorgia Meloni a New York: al centro dei colloqui sviluppo tecnologico e IA

23 settembre 2024 a

a

a

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivata ieri a New York per prendere parte alla settimana di alto livello della 79ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha avviato la sua visita negli Stati Uniti con una serie di incontri con esponenti del settore dell’innovazione. Nel corso della giornata di ieri, la premier italiana ha incontrato gli amministratori delegati di Alphabet (la multinazionale proprietaria di Google), Sundar Pichai; di Motorola, Greg Brown; e di OpenAI, Sam Altman. In una nota diffusa ieri, Palazzo Chigi ha precisato che i colloqui si sono incentrati sulle prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale e alle opportunità e rischi associati alla tecnologia. Secondo quanto si apprende da fonti italiane, gli incontri hanno rappresentato anche un'opportunità per discutere possibili nuovi investimenti in Italia da parte dei tre gruppi, i quali avrebbero manifestato interesse a investire nel nostro Paese. Nello specifico, le aziende starebbero valutando investimenti nello sviluppo di data center, in startup tecnologiche italiane e nell’approfondimento della collaborazione con le università italiane.

Giorgia Meloni, il selfie con Mel Gibson e l'elogio di Musk sui migranti

La visita della presidente del Consiglio a New York proseguirà nelle giornate di oggi e domani con appuntamenti e incontri legati all’Assemblea generale dell’Onu che si svolgerà nei prossimi giorni al Palazzo di Vetro. La giornata di oggi partirà con un intervento al Vertice del futuro aperto ieri dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e dal presidente della 79ma sessione dell’Assemblea, Philemon Yang. Secondo fonti italiane, l’intervento della premier sarà focalizzato su una serie di messaggi chiave: dall’intelligenza artificiale al Piano Mattei del governo per la cooperazione con il continente africano, fino ad arrivare al tema della riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In serata, alla Meloni sarà conferito il premio Global Citizen Award 2024 del think tank statunitense Atlantic Council, consegnato ogni anno a margine dell’Assemblea Onu a personalità internazionali che si sono distinte a livello globale.