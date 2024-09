Giorgia Meloni, il selfie con Mel Gibson e l'elogio di Elon Musk sui migranti

Sullo stesso argomento: Musk elogia Salvini: cosa gli scrive sui social

"Mel & Mel", sui social della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spunta il selfie con il divo di Hollywood Mel Gibson. La premier ha postato lo scatto dove i due appaiono sorridenti con un semplice commento che rimanda all'assonanza dei due nomi. L'attore di Arma letale nei giorni scorsi era stato avvistato a Matera dove era impegnato in un sopralluogo alla ricerca di location cinematografiche. Secondo le indiscrezioni Gibson starebbe lavorando a "La Passione di Cristo: Resurrezione", secondo capitolo del film che racconta le vicende di Gesù di Nazareth nei suoi ultimi giorni di vita e grande successo del regista americano. Il quale negli ultimi mesi aveva fatto parlare di sé anche per il sostegno a monsignor Carlo Maria Viganò, scomunicato da Papa Francesco dopo la condanna per scisma da parte del Vaticano.

Sempre sui social è arrivato un apprezzamento da parte di Elon Musk a un recente video sull'immigrazione di Meloni. "Bravo!", scrive il tycoon americano su X, la piattaforma di cui è proprietario, rilanciando il filmato in cui la premier si rivolgeva direttamente a chi ha intenzione di provare ad affidarsi agli scafisti per entrare nel nostro Paese: "Voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani, perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso, se entrate illegalmente in Italia, sarete trattenuti e rimpatriati”. Con un messaggio agli italiani: “Non abbiamo cambiato idea, ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo preso con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del contrasto all’immigrazione illegale”. Nei giorni scorsi Musk aveva elogiato anche Matteo Salvini rilanciando il video del vicepremier sulla richiesta di condanna al processo Open Arms.