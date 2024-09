Sondaggio gela Formigli: cosa pensano gli italiani del processo a Salvini

Gabriele Imperiale 20 settembre 2024 a

a

a

Il caso Open Arms scuote i sondaggi e smonta la narrazione del centrosinistra. Il governo e il centrodestra godono di ottima salute, Giuseppe Conte perde i consensi e sprofonda, Matteo Salvini sale nelle preferenze e gli italiani premiano le sue scelte. Sono questi i risultati dell’ultimo sondaggio Eumetra e di Renato Mannheimer andati in onda a PiazzaPulita su La 7. Nonostante la settimana complicata per il centrodestra, dato l’impatto mediatico del processo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i partiti di governo godono di ottima salute tra gli elettori. Primo fra tutti proprio la Lega di Matteo Salvini che vede aumentare i propri consensi (+0,2%).

Cruciani a gamba tesa su magistrati e sinistra: "Caso unico al mondo"

Dati ancora più interessanti quelli legati alla fiducia degli italiani sui leader: “Giorgia Meloni rimane il politico più popolare – spiega Mannheimer – Conte diminuisce fortemente rispetto a maggio, ma continua a portarsi dietro la propria popolarità, specialmente tra i giovani”. La perdita di consensi del numero uno del Movimento Cinque Stelle (-4,5% e cade al 32,2%) è inversamente proporzionale agli aumenti di preferenze che registra invece Matteo Salvini (+4,3% e sale al 26,4%). “Salvini, come dicevo prima, cresce in popolarità. Sarà per la vicenda attuale? – si chiede il sondaggista – Probabilmente lo è. La vicenda attuale gli ha fatto crescere la popolarità”. Nella classifica entra anche il generale Roberto Vannacci che sorpassa nella sua prima rilevazione Matteo Renzi al 15,7%.

Le acrobazie di Conte su Open Arms: "Erano confini marittimi...". Cosa dimentica

L’ultimo sondaggio della rilevazione Eumetra poi è sul caso Open Arms e la domanda posta al campione è su Salvini: “E’ giusto condannarlo?”. I risultati spiazzano Corrado Formigli e alcuni degli ospiti in studio. “Il 47% dice che non è giusto e il 40% sì”, gli indecisi invece si attestano a oltre l’11%. Il sociologo da anche una spiegazione su questa spaccatura all’interno dell’opinione pubblica: “Questa è una specie di media di Trilussa, perché sono differentissime le posizioni politiche. Gli elettori del centrodestra dicono che non è giusto, mentre gli elettori del centrosinistra dicono che è giusto – spiega Mannheimer – Nel Movimento 5 Stelle la maggioranza dice che è giusto condannarlo, ma c'è una forte percentuale che dice che non è giusto". Parola allo studio e Formigli chiosa sul sondaggio con un velenoso attacco a Conte: "D'altronde i decreti di sicurezza li firmò anche Conte e i taxi del mare è un'espressione che si inventò Luigi Di Maio”.