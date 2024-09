Guerra M5s, Grillo pubblica i "mugugni" degli attivisti. I pro Conte lo riempiono di insulti

23 settembre 2024 a

Beppe Grillo apre "La Bacheca del Mugugno", le recriminazioni dei militanti contro la gestione del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte nella guerra tra l'Elevato e il capo politico. Il comico genovese gongola: "Grandissima partecipazione per l’avvio de La Bacheca del Mugugno! Sono arrivate ben 22.837 e-mail! Grazie a tutti per il riscontro!", scrive su X il garante del M5s condividendo il link allo spazio che sul suo blog ospita la mail contro l’assemblea costituente voluta da Conte. Un percorso che, nel frattempo, è giunto alla seconda fase, con la scrematura in 20 filoni tematici delle oltre 22 mila proposte arrivate sulla piattaforma del Movimento da parte di iscritti e simpatizzanti.

Più di un iscritto denuncia la "farsa" della costituente grillina caratterizzata da mancanza di ascolto della base, la polemica per il limite al doppio mandato e via dicendo. La contraerea montiana non si fa attendere. "Che conquiste! A lui 300.000 euro l'anno, a noi la bacheca del mugugno", si legge tra i commenti sul tweet di Grillo su X. "Una buffonata Beppe, non era necessaria", "Sei peggio di 'Gigino a cartelletta'", "Che sforzo che ha fatto per meritarsi i 300.000€! È diventato un ometto livoroso e penoso", si legge in calce al post tra i tanti commenti per la maggior parte critici.