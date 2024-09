Beppe Grillo, ecco l'ultima mossa: parte la "Bacheca del Mugugno"

21 settembre 2024 a

a

a

Beppe Grillo e Giuseppe Conte sono alla resa dei conti. Capitolo dopo capitolo, lo scontro tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e il suo attuale leader è diventato una saga degna di "Guerre stellari", la serie di pellicole ambientata in una galassia immaginaria. Quella tra i due è una battaglia senza esclusione di colpi, per ora giocata solo sul piano mediatico e attraverso una fitta corrispondenza culminata con una diffida legale. Mentre il garante del M5S ha scritto su Facebook “resto ancora in attesa delle risposte alle domande inviate da più di 10 giorni” - ripostando la lettera aperta all’ex presidente del Consiglio sulla costituente –, il presidente pentastellato ha parlato a Parma intervistato da Enrico Mentana al Festival di Open: “Grillo è il papà del movimento ma io non sono la mamma”.

Le guerre stellari di Conte e Grillo. Cerno: "La cadrega e lo stipendio"

Le carte bollate, tuttavia, continuano a non essere un epilogo scontato. "Non necessariamente questa querelle è destinata a sfociare in una diatriba legale", ha dichiarato all'AdnKronos Pieremilio Sammarco, uno degli avvocati più noti della Capitale e l'uomo al quale il garante ha affidato il compito di vincere la battaglia. Tutto, a questo punto, è nelle mani dei due duellanti. Beppe Grillo, intanto, riparte da una rubrica. "In queste ultime settimane stiamo ricevendo parecchie lettere, mail, richieste, segnalazioni, lamentele, i cosiddetti mugugni", ha scritto sul suo profilo X il fondatore del Movimento cinque stelle. Da qui la novità: "Abbiamo così deciso di inaugurare una nuova rubrica, la Bacheca del Mugugno. Ecco le prime mail di questa settimana", ha aggiunto rinviando al suo Blog in cui pubblica una serie di email di attivisti che si esprimono sulla faida in corso con il presidente Giuseppe Conte.