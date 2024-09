4 di sera, Borghi senza dubbi sulle accuse a Salvini: "Processo politico"

23 settembre 2024 a

Claudio Borghi, senatore della Lega, è ospite della puntata del 23 settembre di 4 di sera, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione. Nel dibattito della trasmissione si parla anche del processo Open Arms, con la richiesta di una condanna a sei anni per il vicepremier Matteo Salvini: “Se nessuno lo riconosce come un sequestro di persona, può essere che sia una forzatura clamorosa che tutti riescono a vedere da parte di un giudice che vuole condannare Salvini per un qualsiasi motivo, a prescindere. Quindi il pubblico ministero si inventa l’interpretazione di una legge, certe leggi sono scritte con i piedi eh, mi rendo conto, ma quella del sequestro di persona è chiara. Non ci sono interpretazioni. Il fatto che sia un processo politico è evidente e chiaro da un fatto, nessuno qui lo riconosce come sequestro di persona. E’ molto comodo – dice Borghi - dire che saranno i magistrati a decidere se è un sequestro di persona o meno".