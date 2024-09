Orban "ha qualcosa da dirvi", il video dei Salvini che fa impazzire la sinistra

22 settembre 2024 a

"Viktor Orban ha qualcosa da dirvi" ed una faccetta sorridente. È l’annuncio nel video pubblicato sulla pagina Instagram del leader della Lega Matteo Salvini che comunica: "Ci vediamo domenica 6 ottobre a Pontida, per una giornata di sicurezza, libertà e democrazia". Quindi allargando l’inquadratura sul premier ungherese Viktor Orban che in inglese dà appuntamento ai leghisti per il 6 ottobre. I due si stringono sorridenti la mano: "A testa alta, senza paura", si legge nell’immagine conclusiva del post.

Insomma, l'ospite d'onore dell'evento nel luogo simbolo del Carroccio sarà proprio il leader ungherese. "Con Orban abbiamo parlato di difesa dei confini, e abbiamo parlato di business, di pace. È una bella amicizia come abbiamo con tanti leader al mondo. Da ministro dei Trasporti conto di portare lavoro alle aziende italiane, è un Paese che sta crescendo. Conto che l’amicizia tra Italia e Ungheria porti aziende italiane a lavorare in quel paese", aveva spiegato ieri Salvini, a margine di una raccolta firme a Milano in suo sostegno nel processo Open Arms.