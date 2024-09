Meloni riceve Draghi, innovazione e strategia: tutti i temi sul tavolo dell'incontro

18 settembre 2024 a

Un incontro durato più di un'ora. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Al centro del lungo colloquio un confronto approfondito sul Rapporto sul futuro della competitività europea presentato da Draghi, che contiene secondo il governo diversi, importanti spunti, tra cui la necessità di un maggiore impulso all’innovazione, la questione demografica, l’approvvigionamento di materie prime critiche e il controllo delle catene del valore e, più in generale, la necessità che l’Europa preveda strumenti adatti a realizzare le sue ambiziose strategie - dal rafforzamento dell’industria della difesa fino alle doppie transizioni - senza escludere aprioristicamente nulla, compresa la possibilità di un nuovo debito comune.

Priorità condivise, queste, che rispecchiano anche il lavoro portato avanti dal governo in Italia e nelle istituzioni europee. Meloni e Draghi sono rimasti d’accordo di tenersi in contatto per continuare ad approfondire queste materie. Negli scorsi giorni la premier, durante un colloquio telefonico, aveva invitato l'ex presidente della Banca Centrale Europea nella sede del governo italiano per confrontarsi sul report da lui redatto sul futuro della competitività europea e che poi è stato illustrato nella giornata di ieri alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Come correttamente ha sottolineato Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività europea, gli ambiziosi obiettivi ambientali dell’Europa devono essere accompagnati da investimenti e risorse adeguati da un piano coerente, altrimenti è inevitabile che la transizione energetica e ambientale vada a scapito della competitività e della crescita", ha dichiarato stamattina Meloni