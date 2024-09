Sondaggio Mentana, FdI torna sopra al 30%. Guai per Schlein: dove finisce il Pd

02 settembre 2024 a

Primo sondaggio politico di settembre. Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana presenta i dati di lunedì 2 settembre della rilevazione Swg che "aggiorna" quelli dell'ultimo sondaggio, realizzato a fine luglio. Ebbene, il centrodestra appare più forte, in calo invece il PD e tutti i partiti più piccoli. Fratelli d'Italia cresce dello 0,5% e sfonda quota 30, per la precisione il partito di Giorgia Meloni è al 30,3 per cento. ,Il Pd cala dello 0,4% (22,3), il M5S cresce lievemente dello 0,2% (11,6). Crescono, seppur lievemente Lega (8,5) e Forza Italia (8,4), rispettivamente dello 0,2% e 0,1%.

Per quanto riguarda i partiti minori Azione è stabile (3,2 per cento), scendono invece dello 0,1% Italia Viva (2,3), +Europa !1,9) mentre tutti gli altri presentano un calo ancora più accentuato.