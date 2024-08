Meloni-Salvini, incontro in masseria: il 30 agosto il vertice a tre con Tajani

18 agosto 2024 a

a

a

È durato due ore l’incontro conviviale, così lo definiscono fonti di governo, tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini nella masseria in Puglia dove la premier sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. È stata l’occasione - spiegano le stesse fonti - anche per una telefonata al vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. I leader, sempre a quanto si apprende, hanno concordato un incontro di tutti e tre in presenza il 30 agosto "per fare il punto sui dossier più urgenti".

"Vogliono indagare Arianna Meloni", siluro di Sallusti: FdI insorge, la replica di Renzi

Un annuncio che arriva in una giornata caratterizzata dalle polemiche per il retroscena di Alessandro Sallusti secondo il quale c'è in atto uno "schema" informazione-procure-politica finalizzato a colpire il governo di Giorgia Meloni tirando in ballo la sorella Arianna. Teoremi sul presunto ruolo nella decisione delle nomine delle partecipate con la speranza che venga aperta un’inchiesta, magari per traffico di influenze.