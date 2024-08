Giorgia Meloni, l'assalto ad Arianna? "Schema già visto con Berlusconi"

18 agosto 2024 a

Il possibile assalto delle toghe ad Arianna Meloni di cui ha parlato oggi Alessandro Sallusti è "molto verosimile", commenta la premier Giorgia Meloni, e ricorda uno "schema visto e rivisto". Il direttore del Giornale ricordando il "metodo Palamara" ha parlato di una macchinazione dell’"asse-giornali-sinistra-procure" in riferimento alla richiesta di chiarimenti alla maggioranza, posta dalla deputata di Iv Raffaella Paita, al presunto ruolo della sorella del presidente del Consiglio sulle nomine di aziende partecipate come Fs o Rai. Per il giornalista i magistrati hanno già pronto un modo per ostacolare il governo, indagando Arianna Meloni per "traffico di influenze".

"Purtroppo reputo molto verosimile quanto scritto oggi da Alessandro Sallusti su il Giornale", commenta la premier in un virgolettato diffuso dall'Ansa sul suo sito. "D'altronde è uno schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi: un sistema di potere che usa ogni metodo e ogni sotterfugio pur di sconfiggere un nemico politico che vince nelle urne la competizione democratica", afferma Meloni in una conversazione telefonica.

"Hanno setacciato la vita mia e di ogni persona a me vicina senza trovare nulla per attaccarci", dice ancora la premier. La denuncia di Sallusti ha provocato la reazione furiosa di Fratelli d'Italia, e la difesa di Matteo Renzi, ritenuto il regista dell'operazione, che ha respinto le accuse.