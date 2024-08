Paolo Egonu, la sinistra usa l'Italvolley contro il centrodestra: il video che la smaschera

Sullo stesso argomento: Anche Vespa nel mirino: il tweet su Egonu e Sylla scatena la bufera

Come ti sbagli? La sinistra sale sul carro dell'Italvolley femminile, che alle Olimpiadi di Parigi ha conquistato una straordinaria medaglia d'oro battendo 3-0 gli Stati Uniti, e usa la sua giocatrice simbolo, Paola Egonu, per attaccare il governo di centrodestra. "Ci siamo emozionati attaccati a un telefonino per seguire la finale di volley femminile Italia-Usa a Parigi. Lo so che faccio un torto alle altre atlete e a lui, al magico Julio Velasco, maestro di vita e di sport, ma pensando ai nostri patrioti pubblico volentieri la foto di Paola Egonu. Orgoglio d’Italia", scrive sui social Sandro Ruotolo, europarlamentare del Partito democratico. Insomma, la pallavolista azzurra, nata in Italia da genitori nigeriani, viene usata come "clava" politica.

A fare eco al giornalista, a lungo al fianco di Michele Santoro nelle sue trasmissioni, è il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. "I Giochi Olimpici di Parigi non potevano finire meglio. La storica medaglia d'oro della nazionale di volley femminile è una vittoria di una squadra che ha portato l'Italia sul tetto del mondo. Ma la schiacciata più bella di questa nazionale è al razzismo di chi crede, nel 2024, che italianità sia avere la pelle bianca. Eccola la medaglia più bella, è quella dell'integrazione che vince e li mette a tacere, speriamo per sempre", scrive su X.

Non poteva mancare il tweet esultante del verde Angelo Bonelli: "Una grandissima Italia vince l'oro nella pallavolo femminile. È straordinario vedere Bosetti, Sylla, Egonu, De Gennaro, Orro, Antropova emozionarsi cantando l'inno nazionale. E' l'Italia multietnica che vince da Furlani, Ceccon, Battocletti, Bellandi, D'Amato, Martinenghi. Questa è l'Italia che vogliamo, che vince si abbraccia nel rispetto di tutto e tutte. Forza Italia", scrive sui social.

