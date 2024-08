Abuso d'ufficio, Mattarella fa impazzire la sinistra: già pronta la promulgazione

08 agosto 2024 a

Dall'ipotesi di una riforma della custodia cautelare al sovraffollamento carcerario. L'approvazione del provvedimento voluto dal ministro Nordio nell'ultimo giorno di lavori prima della pausa estiva del Parlamento, lungi dal dissipare le preoccupazioni e le polemiche sulle condizioni di vita dei detenuti ha aperto nuovi fronti per l'esecutivo, alcuni dei quali potrebbero creare nuove frizioni nella maggioranza. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato lo stesso dl Carceri ed è attesa a breve la firma sul ddl Nordio per la cancellazione dell'abuso d'ufficio che, a quanto filtra, non dovrebbe essere accompagnata da alcun messaggio di richiamo a governo e Parlamento. Centrale resta la questione delle condizioni di vita in carcere, sul quale il Guardasigilli si dice pronto a nuove soluzioni "a breve e medio termine", e le opposizioni attaccano: "Il governo va in ferie ma il sovraffollamento resta", afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi, mentre Roberto Giachetti, insieme a Nessuno tocchi Caino, presenta denuncia contro il ministro perché "non impedire un evento - si legge nel documento - che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Proprio sul nodo del sovraffollamento carcerario Nordio ha annunciato l'intenzione di incontrare Mattarella, ma l'appuntamento non sarà fissato prima di settembre, in modo che il Ministero possa illustrare al Colle le iniziative che intende intraprendere. Nel frattempo gli umori della maggioranza sul tema sono diversi: da Forza Italia e Noi moderati, favorevoli a cercare soluzioni contro quella che Maurizio Lupi bolla senza mezzi termini come una "vergogna", a Fratelli d'Italia che per bocca di Augusta Montaruli puntualizza: "Siamo per un equilibrio tra l'esecuzione della pena e il principio del reinserimento sociale del detenuto", "mai indulto o amnistia con il governo Meloni".

Sulla cancellazione dell'abuso d'ufficio, la costituzione affida al capo dello Stato un mese di tempo per firmare (il ddl Nordio è stato approvato il 10 luglio scorso) e - a quanto apprende Lapresse - la promulgazione arriverà nei tempi costituzionalmente previsti. Sul punto interviene anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, per chiarire che "non attaccherei mai Mattarella", dopo aver rilanciato il tweet del deputato di Azione Enrico Costa che evidenziava ieri la mancata promulgazione della norma a 28 giorni dall'approvazione. Proprio dal deputato di Azione è arrivato l'odg per una riforma della custodia cautelare in carcere. Questo è "il tema dei temi" secondo il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, che aggiunge: "Il caso Toti ne è un emblema" e "la nostra proposta mira a far sì che il presupposto su cui si basa l'ipotetica reiterazione del reato sia specificatamente motivato". Apre anche il leader di Iv Matteo Renzi che è contrario allo scudo penale per i governatori suggerito dal vicepremier Salvini, ma a chi propone che per reati minimi non ci sia la custodia cautelare, risponde deciso: "Benissimo, parliamone". E se la questione è cara ai penalisti, con il presidente dell'Unione Camere Penali Francesco Petrelli che parla di "riforma non più rinviabile", sul punto frena Fratelli d'Italia che - da fonti parlamentari - sottolinea come non ci sia ancora un testo su cui confrontarsi.