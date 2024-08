Sinistra bifronte, candidano Ilaria Salis poi accusano il governo: "Immunità immorale"

Gaetano Mineo 08 agosto 2024 a

Se non fosse la realtà, potrebbe etichettarsi come una delle scene di una commedia pirandelliana dove la «maschera sociale» è sempre protagonista. Ma, invece, siamo davanti a una notizia vera: la sinistra attacca l'immunità per i governatori e amministratori dopo aver candidato Ilaria Salis proprio per farle conquistare l'immunità e sfuggire al giudizio. Il capo «comico» di questa battaglia contro la proposta lanciata del vicepremier, Matteo Salvini è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, proprio il «papà» della candidatura Salis al parlamento europeo messa in campo come un vero e proprio «scudo» per dribblare la giustizia. E ce l’ha fatta, Bonelli & C.: oggi l’insegnante è europarlamentare con uno stipendio di oltre 20mila euro al mese e sul quale c’è chi richiede un pignoramento delle indennità per rimborsare il mancato pagamento delle case che avrebbe occupato a Milano. Ma questa è un’altra storia.

Cosa dice la proposta del capo della Lega? In sintesi, Salvini sostiene, dopo i discutibili arresti domiciliari dell’ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, costretto a dimettersi, che serve uno «scudo» per i governatori, ovvero una norma che rinvii indagini e processi per gli amministratori locali e che garantisca loro l'immunità fino a fine mandato, da far scattare almeno negli ultimi mesi della legislatura. La stessa cosa che in sostanza hanno fatto la coppia Bonelli-Fratoianni con la Salis. Solo che finora, quelle di Salvini sono solo parole, mentre quelli dei due leader di sinistra sono fatti.

Per Bonelli, il cosiddetto dl carceri «serve ad aprire la strada allo scudo penale per i politici, annunciato da Salvini in relazione al caso Toti». Non solo, ma ieri in Aula, lo stesso Bonelli ha fatto una dichiarazione che sa a dir poco dell’incredibile: «Il dl carceri non serve a risolvere il sovraffollamento delle carceri: da quando il decreto è stato approvato dal Cdm ci sono stati 15 suicidi». Vorrebbe dire che il colpevole è il provvedimento di Palazzo Chigi? «L'intervento poco onorevole in Aula di Bonelli si qualifica da sé, infarcito come è stato di offese, violazioni del regolamento, logomachie da sinistro avanspettacolo- ha replicato sempre a Montecitorio, il deputato Fdi Tommaso Foti- Sono certo che, con l'incoerenza che gli è propria, altro dirà quando dovrà risponderne nella competente sede parlamentare».

Intanto, la Salis fa una vita social. «Finalmente sono libera, sono in montagna, nei boschi. Mi sto rigenerando e sto rientrando in contatto con me stessa». Con questo messaggio l’europarlamentare ringrazia i suoi follower. «Non sempre riesco a rispondere. Il carcere prima, l’attenzione mediatica e le centrifughe di Bruxelles e Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie: ora ho bisogno di raccoglimento prima di tornare a combattere con più determinazione di prima. Avremo occasione di incontrarci già da settembre».