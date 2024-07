Protezione civile, cambio ai vertici: chi prende il posto di Fabrizio Curcio

22 luglio 2024 a

a

a

Cambio al vertice della Protezione civile. In occasione del Consiglio dei ministri in programma alle 17.30 a palazzo Chigi, secondo quanto svela Lapresse, dovrebbe arrivare la nomina di Fabio Ciciliano a capo del Dipartimento della Protezione civile. Ciciliano, che ricopre attualmente l'incarico di Commissario straordinario di governo per il territorio del Comune di Caivano, prenderebbe il posto di Fabrizio Curcio, in carica dal 2021. Ciciliano, secondo i rumors, resterebbe comunque commissario per il comune del napoletano fino al termine del mandato previsto per metà settembre. Poi si valuteranno soluzioni per consentire che il progetto vada avanti e non si esclude che possa essere gestito proprio tramite la Protezione civile.