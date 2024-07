Liguria, per Toti nuova misura cautelare. L'ultima accusa: la gogna continua

18 luglio 2024 a

a

a

Nuova misura cautelare, sempre agli arresti domiciliari, per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. L’accusa stavolta è di finanziamento illecito per la vicenda degli spot elettorali pagati, secondo l’accusa, in maniera poco trasparente da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo, in centro a Genova. Indagati, per lo stesso reato, anche l’ex braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, l’ex senatore e proprietario di Primocanale Maurizio Rossi e l’ex consigliere di Esselunga, Francesco Moncada. Toti era stato già arrestato il 7 maggio scorso per corruzione ed è tuttora ai domiciliari ad Ameglia, nella sua villetta.

A Genova va in scena la piazza manettara: pullman gratuiti regalati dalla sinistra anti Toti

La nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del governatore ligure potrebbe incidere sui colloqui richiesti da Toti e già autorizzati dalla gip, Paola Faggioni. A rischio dunque gli incontri di domani con il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini e di sabato con l’assessore Marco Scajola. Nei prossimi giorni Toti sarà sottoposto a un nuovo interrogatorio di garanzia, in relazione a questo nuovo filone di indagine.