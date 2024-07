Elezioni francesi in Rai, così Roberto Sergio smonta le accuse della sinistra

Marco Zonetti 12 luglio 2024 a

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, passa al contrattacco. Con la tv pubblica accusata da più parti (Pd, M5s, sindacati, cdr di RaiNews24 e così via) di non aver coperto il secondo turno delle elezioni francesi, e di aver "nascosto" il dato poiché favorevole alla sinistra e non alla destra, Sergio risponde punto per punto in una lettera alla presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, portando dati e numeri. In primo luogo, l'Ad Rai dichiara che Tg1, Tg2 e Tg3 hanno dedicato gran parte delle edizioni serali alle elezioni legislative francesi; con un ulteriore speciale del Tg3 di Mario Orfeo trasmesso in seconda serata su Rai3 alla chiusura dei seggi. Confutando così l'appunto della senatrice Floridia, secondo la quale non erano stati realizzati speciali sulle 3 reti generaliste Rai. Roberto Sergio precisa altresì che la tv di Stato ha dedicato oltre 9 ore d'informazione, che hanno ottenuto una copertura di quasi 20 milioni di spettatori, soltanto per quanto concerne i Tg generalisti. Audience alla quale va aggiunta quella di RaiNews24, dei canali radiofonici Rai, e del portale di rainews.it. Il canale all-news Rai diretto da Paolo Petrecca ha dedicato, dal canto suo, uno speciale di un'ora al ballottaggio francese, con ospiti italiani e francesi; e complessivamente - dalle 18 di domenica 7 luglio fino alle 6 di lunedì 8 - il 44.6% delle notizie al turno elettorale d'Oltralpe.

Roberto Sergio illustra inoltre che l'informazione Rai relativa alle elezioni del 2024 è stata superiore a quella che la Rai di Mario Draghi, con al timone l'Ad Carlo Fuortes e la presidente Marinella Soldi, dedicò alle elezioni presidenziali francesi del 2022. La copertura informativa della Rai, secondo i dati dell'Ad Sergio, è stata in linea o addirittura superiore a quella degli altri broadcaster pubblici europei, a eccezione - ovviamente - dei canali francesi. In ultima analisi, stando alle precisazioni di Sergio, la tv pubblica ha dedicato più spazio alle elezioni francesi di quello che la tv pubblica francese ha dedicato alle elezioni politiche italiane del settembre 2022. Se la sinistra sosteneva che "TeleMeloni" avesse volutamente ignorato l'esito delle elezioni francesi - è il messaggio che trapela dalla risposta di Roberto Sergio - tali dati dipingono una situazione diametralmente opposta. L'Ad Sergio ha, inoltre, inviato una seconda lettera alla presidente Rai Marinella Soldi, che aveva deplorato giorni fa la mancata copertura delle elezioni francesi da parte dell'azienda radiotelevisiva di cui è il vertice. Sergio lamenta che la presidente si sarebbe basata sulle affermazioni di "alcune testate nazionali concorrenti", causando in questo modo un "danno reputazionale" all'azienda.