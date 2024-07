Francesco Giubilei nominato direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale

09 luglio 2024 a

Continua lo promozione della attività della Fondazione Alleanza Nazionale, principale fondazione della destra italiana, che, oltre a editare il quotidiano Secolo d'Italia, ha appena nominato un nuovo direttore scientifico (incarico ricoperto negli anni passati da Marcello Veneziani e da Giampaolo Rossi) con l'obiettivo di costituire un Comitato Scientifico e dare un impulso alle attività culturali e di formazione.

Si tratta di Francesco Giubilei, editore, presidente della Fondazione Tatarella e di Nazione Futura. Giubilei, che è professore a contratto all’Università Giustino Fortunato di Benevento ed ha svolto una fellowship all'MCC di Budapest, collabora con “Il Giornale” ed è membro dell'editorial board della rivista “The European Conservative”. Ha pubblicato dieci libri tradotti negli Stati Uniti, in Spagna e Ungheria ed è stato membro del Comitato Scientifico sul futuro dell'Europa del governo italiano e Consigliere del Ministro della Cultura.

“Ho proposto con entusiasmo di affidare la direzione del Comitato Scientifico a Francesco Giubilei. E sono felice che il mio invito sia stato accolto all'unanimità da parte del Cda della Fondazione” ha commentato il presidente della Fondazione Alleanza Nazionale Giuseppe Valentino.

“La nostra intenzione è costituire un Comitato Scientifico con personalità di primo piano del mondo accademico, intellettuale e giornalistico per offrire un contributo di idee e sviluppare al tempo stesso una nuova scuola di formazione politica” ha poi precisato il vicepresidente Antonio Giordano.

“Ringrazio il Cda della fondazione, composto da autorevoli rappresentanti della destra italiana, per l'incarico ricevuto. – spiega Giubilei – Cercherò di offrire un contributo di idee ma soprattutto di progetti a partire dalla definizione di un Comitato Scientifico che possa presentare progetti e iniziative anche attraverso la pubblicazione dei Quaderni della Fondazione An. Al tempo stesso una iniziativa importante su cui vogliamo lavorare è organizzare una grande scuola di formazione politica rivolta soprattutto ai giovani senza dimenticare presentazioni di libri, convegni ed eventi culturali. Come spiegava Giuseppe Prezzolini non esiste una sola destra ma tante destre che verranno rappresentate, nelle loro anime e sensibilità, nel Comitato scientifico”.

Nelle prossime settimane verranno resi noti i primi nomi delle personalità che ne entreranno a far parte oltre ai progetti che il Comitato Scientifico della fondazione Alleanza Nazionale metterà in campo.