La Festa dell'Unità diventa dell'Unit*, l'ultima del Pd scatena gli sfottò

04 luglio 2024 a

a

a

Nell'operazione che ha portato al tentativo di introdurre asterischi e "schwa" nell'uso comune per rendere la lingua italiana più "inclusiva" si raggiungono vette inaspettate. L'ultima uscita è quella del Pd che ha ribattezzato la Festa dell'Unità, storico appuntamento estivo dei dem, in festa dell'Unit*... Mossa che scatena le ironia più disparate. Tra i tanti post dedicati all'uscita del partito di Elly Schlein spicca quello di Matteo Salvini: “Ma unit* in che senso? Per li Pd esiste anche Festa dell’Unitò? imbarazzanti“, scrive il vicepremier, ministro e leader della Lega.

Tantissimii commenti degli utenti sull'asterisco delle polemiche: “Perché noi, persone per bene, dobbiamo assistere a queste pagliacciate?”, “Hanno rotto ! Qui nella bassa bolognese gli assessori sono scatenati, mettono asterischi ovunque, anche sulle indicazioni stradali! Ma possibile che non ci sia altro d’importante??? Sono queste le battaglie che avrebbero voluto i loro bisnonni???”, sono alcuni dei commenti postati su X. "Un tempo alle feste dell’Unità la sinistra discuteva su come difendere gli operai e i ceti più deboli, oggi parla di gender e organizza la Festa dell’Unit* con * e la schwa in nome del politicamente corretto", scrive Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, "Gramsci e Togliatti si rivoltano nella tomba".